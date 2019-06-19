2019-06-19T13:13:18+03:00
Общество

На калининградскую эко-активистку за час завели пять уголовных дел

Руководителя «Экозащиты» Александру Королеву обвиняют в злостном уклонении от исполнения судебного решения
Иван МАРКОВ
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Александра КоролеваАлександра КоролеваФото: Иван МАРКОВ
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В среду 19 июня на сайте экологической организации «Экозащита» появилось сообщение о том, что на лидера ее калининградской секции Александру Королеву, известную в регионе эко-активистку, заведено сразу пять уголовных дел.

- Как стало известно организации, все дела были открыты 30 мая в период с 15:00 по 15:40, то есть одно дело каждые 10 минут, - сообщает портал. - Все дела заведены по статье 315 ч. 2 УК РФ – злостное уклонение от исполнения судебного решения. Максимальное наказание по этой статье до двух лет лишения свободы.

Экологи считают, что все дела «являются прямым продолжением санкций, которые были наложены на организацию из-за внесения в реестр «иностранных агентов»». Также они поясняют, что Минюст РФ инициировал 28 дел против «Экозащиты» из-за нарушений закона об иностранных агентах. В декабре 2018 года счет «Экозащиты» был арестован, а общее количество штрафов и взысканий составило около 2,2 млн. рублей.

- Организация не могла их оплатить в связи с тем, что является некоммерческой и не получает прибыли, а все ее финансирование носит целевой характер, - продолжают экологи. - Пять уголовных дел, заведенных в мае 2019 года, открыты по причине неспособности организации оплатить пять разных штрафов. В перспективе количество таких дел может увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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