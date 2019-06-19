В Янтарном двое депутатов лишились мандатов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-19T13:07:02+03:00

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В Янтарном досрочно прекращены полномочия двух депутатов городского совета. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Народные избранники не предоставили в установленный справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. После этого прокуратура внесла соответствующее представление главе муниципалитета.

Накануне окружной Совет принял решение прекратить полномочия этих депутатов из-за утраты доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU