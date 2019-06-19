На ул. Суворова в Калининграде сбили пешехода

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-19T13:16:45+03:00

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Во вторник утром в Калининграде в результате наезда пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Суворова. Водитель «КИА» в районе дома №15 сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги на пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии 32-летний мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU