2019-06-19T13:26:04+03:00
Общество

Историк моды Александр Васильев привез в Зеленоградск из Германии антикварное пианино

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
То самое пианино кёнигсбергского производства в квартире историка моды.То самое пианино кёнигсбергского производства в квартире историка моды.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске. Он уже выкладывал фотографии интерьеров на своей страничке в Инстаграме.

Пользователи по достоинству оценили антикварную мебель, зеркала, вазы и подсвечники.

На этот раз Александр Васильев показал новые фотографии интерьеров.

«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалеку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», - написал историк.

Как сам Александр Васильев рассказал «Комсомолке», пианино кенигсбергского производства он купил специально, чтобы привезти его на историческую родину, в Восточную Пруссию.

Напомним, у Александра Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк: подъезд, плиточное покрытие, фасад, крышу с башенками. Реставрацией маэстро занимается за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советске в БМВ Х5 нашли свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет
Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в воздухе над Калининградом
Калининградец едва не задушил подушкой бывшую сожительницу
В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту
В Калининграде уничтожили свыше 200 кг санкционной клубники, черешни, малины и смородины
Калининградские феминистки подали заявку на пикет в защиту сестер Хачатурян
На ул. Суворова в Калининграде сбили пешехода
В Янтарном двое депутатов лишились мандатов
На калининградскую эко-активистку за час завели пять уголовных дел
Центробанк обязал страховую компанию выплатить возмещение обманутым калининградским дольщикам
Прием заявлений в первые классы продолжится в регионе 1 июля
Гребцы из Калининграда выиграли шесть медалей Большой московской регаты
В Немане и Ладушкине пройдут дополнительные выборы депутатов
В субботу в Калининградской области стартует запись в десятые классы
В Калининграде в течение дня не будет электричества на девяти улицах
Калининградец выплавлял взрывчатку из боеприпасов в подвале многоквартирного дома
В Калининграде на ремонт остановлена РТС «Восточная», горячая вода отключена на 53-х улицах
Калининградцы подали в Гостехнадзор десять жалоб на работу незарегистрированных батутов
УМВД: Подозреваемые в мелком вымогательстве полицейские будут уволены
В Калининграде полиция разыскивает пенсионерку, которая украла кошелек с крупной суммой денег (фото)
В Советске пропал 12-летний мальчик
Профессор БФУ и искусствоведы прочтут бесплатные лекции на выставке «Сокровища музеев России»
На ул. Горького и Балтийском шоссе в Калининграде ограничат движение транспорта
Скандально известный Дацик отказался от боя в Калининграде
Министр: Впервые все калининградские выпускники успешно справились с ЕГЭ по русскому языку
В ДТП под Калининградом пострадали 5 детей