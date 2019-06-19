Историк моды Александр Васильев привез в Зеленоградск из Германии антикварное пианино

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-19T13:26:04+03:00

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Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске. Он уже выкладывал фотографии интерьеров на своей страничке в Инстаграме.

Пользователи по достоинству оценили антикварную мебель, зеркала, вазы и подсвечники.

На этот раз Александр Васильев показал новые фотографии интерьеров.

«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалеку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», - написал историк.

Как сам Александр Васильев рассказал «Комсомолке», пианино кенигсбергского производства он купил специально, чтобы привезти его на историческую родину, в Восточную Пруссию.

Напомним, у Александра Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк: подъезд, плиточное покрытие, фасад, крышу с башенками. Реставрацией маэстро занимается за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU