Историк моды Александр Васильев привез в Зеленоградск из Германии антикварное пианино
Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске. Он уже выкладывал фотографии интерьеров на своей страничке в Инстаграме.
Пользователи по достоинству оценили антикварную мебель, зеркала, вазы и подсвечники.
На этот раз Александр Васильев показал новые фотографии интерьеров.
«Продолжается работа по оформлению моей квартиры в Зеленоградске, бывшем Кранце, расположенном на берегу Балтийского моря неподалеку от Куршской косы. Ремонт и реставрационные работы заняли не один год. Теперь комнаты заполнились старинной мебелью, на стенах появились картины, из Германии приехало пианино начала ХХ века с клавишами из слоновой кости», - написал историк.
Как сам Александр Васильев рассказал «Комсомолке», пианино кенигсбергского производства он купил специально, чтобы привезти его на историческую родину, в Восточную Пруссию.
Напомним, у Александра Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк: подъезд, плиточное покрытие, фасад, крышу с башенками. Реставрацией маэстро занимается за свой счет.
ИСТОЧНИК KP.RU