Калининградские феминистки подали заявку на пикет в защиту сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-19T14:01:36+03:00

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Калининградские феминистки подали заявку на пикет в защиту Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На пикет активистки, судя по всему, призывают прийти только девушек и женщин, так как обращаются организаторы к «дорогим подругам».

- Мы знаем ужасающую историю Ангелины, Марии и Кристины, всю жизнь терпевшим побои, издевательства и насилие со стороны Михаила Хачатуряна, - говорится в обращении. - Они не заслуживают тюрьмы! Судить нужно посмертно того, кого язык не поворачивается назвать их «отцом». Их не смеет судить государство, которое не готово защищать своих гражданок от домашнего насилия!

Заявка на пикет подана на 25 июня, с 18:00 до 19:00. Организаторы пообещали держать возможных участников в курсе процесса его согласования.

Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна, скончавшегося от многочисленных колото-резаных ран, было найдено вечером 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В преступлении признались три его дочери (17, 18 и 19 лет). По их словам, отец долгое время подвергал их моральному и физическому насилию. Также сообщалось, что Хачатурян употреблял наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU