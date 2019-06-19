2019-06-19T13:57:03+03:00
Общество

В Калининграде уничтожили свыше 200 кг санкционной клубники, черешни, малины и смородины

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В течение двух дней на погранпереходе в Мамоново было изъято свыше двух центнеров санкционных овощей и зелени. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Всего было изъято 212 кг черешни, клубники, малины, смородины, сельдерея, лука-порей, шпината, рукколы и салата из Польши, Португалии, Испании и Италии.

Изъятая продукция была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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