В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту
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В Полесске к административной ответственности привлекли сотрудницу администрации за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее в отдел поступило обращение местной жительницы по вопросу работы средней школы. Однако это обращение не было рассмотрено и ответ, заявительница не получила.
Суд оштрафовал чиновницу на 5 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU