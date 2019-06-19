В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-19T14:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Полесске к административной ответственности привлекли сотрудницу администрации за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в отдел поступило обращение местной жительницы по вопросу работы средней школы. Однако это обращение не было рассмотрено и ответ, заявительница не получила.

Суд оштрафовал чиновницу на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU