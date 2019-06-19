2019-06-19T14:51:54+03:00
Общество

В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту

Виктор Сергеев
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В Полесске к административной ответственности привлекли сотрудницу администрации за нарушение закона о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в отдел поступило обращение местной жительницы по вопросу работы средней школы. Однако это обращение не было рассмотрено и ответ, заявительница не получила.

Суд оштрафовал чиновницу на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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