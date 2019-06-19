Калининградец едва не задушил подушкой бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-19T14:59:38+03:00

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На калининградца завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

48-летний мужчина вернулся в Калининград после долгого отсутствия и решил навестить бывшую сожительницу. Получив отказ в возобновлении близких отношений, он схватил подушку и принялся душить женщину. От расправы ее спасла сестра, которая выгнала из квартиры незваного гостя.

Участковые разыскали злоумышленника в одном из гаражей в Московском районе, где тот скрывался. Теперь ему грозит вновь исчезнуть на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU