Калининградец едва не задушил подушкой бывшую сожительницу
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На калининградца завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
48-летний мужчина вернулся в Калининград после долгого отсутствия и решил навестить бывшую сожительницу. Получив отказ в возобновлении близких отношений, он схватил подушку и принялся душить женщину. От расправы ее спасла сестра, которая выгнала из квартиры незваного гостя.
Участковые разыскали злоумышленника в одном из гаражей в Московском районе, где тот скрывался. Теперь ему грозит вновь исчезнуть на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU