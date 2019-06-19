2019-06-19T15:04:29+03:00
Общество

Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в воздухе над Калининградом

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Калининградской области летчики отработали ночную дозаправку самолет в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 ВКС России а темное время суток. К отработке сложного элемента привлечено более 10 самолетов. Дозаправка в воздухе проводилась, одиночно и в составе пары.

Также сообщается, что мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проходят на фоне стартовавшего в воскресенье 9 июня в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2019. В них принимают участие 18 стран-членов альянса, задействованы 44 военных корабля, 40 самолётов и вертолётов, а также около 12 тысяч военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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