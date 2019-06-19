В Советске в БМВ Х5 нашли свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет
В Советске на погранпереходе таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Водитель БМВ Х5 не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. В ходе в ходе таможенного досмотра в порогах автомобиля с правой и с левой стороны инспекторы обнаружили сразу несколько заваренных и зашпаклёванных лючков прямоугольной формы размером приблизительно 30х14 см.
- Распилив лючки, досмотровики обнаружили в полостях 1180 пачек сигарет марки «PRINCE» и 990 пачек сигарет марки «BOND», - отметили в пресс-службе таможни.
Товар и автомобиль изъяты. В отношении водителя завели административное дело по статье «Сокрытие товара от таможенного контроля».
ИСТОЧНИК KP.RU