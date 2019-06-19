2019-06-19T15:08:33+03:00
Общество

В Советске в БМВ Х5 нашли свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет

Виктор Сергеев
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..Фото: Таможня Калининградской области
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В Советске на погранпереходе таможенники задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Водитель БМВ Х5 не стал заполнять пассажирскую таможенную декларацию. В ходе в ходе таможенного досмотра в порогах автомобиля с правой и с левой стороны инспекторы обнаружили сразу несколько заваренных и зашпаклёванных лючков прямоугольной формы размером приблизительно 30х14 см.

- Распилив лючки, досмотровики обнаружили в полостях 1180 пачек сигарет марки «PRINCE» и 990 пачек сигарет марки «BOND», - отметили в пресс-службе таможни.

Товар и автомобиль изъяты. В отношении водителя завели административное дело по статье «Сокрытие товара от таможенного контроля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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