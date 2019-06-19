2019-06-19T15:34:01+03:00
Общество

В Калининграде лучшие выпускники школ высадят рябиновую аллею на набережной Карбышева

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в четверг, 20 июня, пройдет акция «Выпускники любимому городу». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщается, глава Калининграда вместе с лучшими выпускниками школ города – золотыми медалистами, обладателями высоких результатов на ЕГЭ, победителями различных этапов всероссийских олимпиад, участниками научно-практических конференций, фестивалей, спортивных состязаний высадят аллею из 50 рябин на набережной Генерала Карбышева. Всего, по данным мэрии, на получение аттестата с отличием претендуют 362 юных калининградца.

- Высадка деревьев выпускниками – это новая калининградская традиция, возможность оставить след в истории своего города, память о себе, передать добрый наказ для последующих поколений, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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