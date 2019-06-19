2019-06-19T16:13:37+03:00
Общество

Калининградцу удалили селезенку после жестокого избиения трубой и ногами

Виктор Сергеев
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Двум жителям Калининграда грозит до 12 лет лишения свободы за жестокое избиение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в июне 2017 года на улице Нансена. Один из обвиняемых - 37-летний мужчина что-то не поделил с покупателем в продуктовом магазине. Мужчины вышли на улицу, в это время ему на помощь подоспел 29-летний приятель на грузовике. Злоумышленники доставили из машины пластиковые трубы и избили ими оппонента

- Кроме того, они подвергли упавшего мужчину жестокому избиению ногами, после которого в больнице калининградцу удалили селезёнку, - сообщили в полиции.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц» направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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