2019-06-19T16:17:59+03:00
Общество

Калининградская эко-активистка Александра Королева обратилась за политическим убежищем в Германию

Об этом сообщило сразу несколько немецких СМИ
Иван МАРКОВ
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Александра Королева дает интервью каналу ARDАлександра Королева дает интервью каналу ARDФото: Скриншот сайта
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Руководитель калининградской секции экологической организации «Экозащита» Александра Королева обратилась за политическим убежищем в Германию. Об этом в среду 19 июня сообщили сразу несколько немецких СМИ (телеканалы WDR, ARD, а также «Немецкая волна»).

- Соосновательница некоммерческой организации «Экозащита» Александра Королева запросила политическое убежище в Германии, - пишет «Немецкая волна». - По информации WDR, ходатайство об убежище подано накануне, 18 июня. Экоактивистка рассказала изданию, что ее организация занимается «сложными темами, к которым очень восприимчиво российское руководство». В их числе Королева называет строительство новых атомных электростанций, транспортировку и хранение ядерных отходов, добычу угля и защиту климата.

Ранее сообщалось, что 30 мая на Королеву было заведено сразу пять уголовных дел по статье «злостное уклонение от исполнения судебного решения». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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