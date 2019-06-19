В центре Калининграда поменяют теплотрассу, проложенную более 50 лет назад

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-19T16:32:04+03:00

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В районе улицы Шевченко в Калининграде начались работы по замене 500-метрового участка магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Трубы меняют на двух участках: напротив Дома Советов и на кольце возле ЗАГСа.

- Трубопровод был уложен в 1967 году. Это самый старый участок магистрали из тех, что подлежат замене во время текущего межсезонного ремонта, - сообщили в мэрии, добавив, что тубопровод брежневского периода меняют на современные трубы с пластиковой предизоляцией и датчиками, позволяющими определить место прорыва с точностью до одного метра.

ИСТОЧНИК KP.RU