В центре Калининграда поменяют теплотрассу, проложенную более 50 лет назад
.Фото: мэрия Калининграда
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В районе улицы Шевченко в Калининграде начались работы по замене 500-метрового участка магистрального трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Трубы меняют на двух участках: напротив Дома Советов и на кольце возле ЗАГСа.
- Трубопровод был уложен в 1967 году. Это самый старый участок магистрали из тех, что подлежат замене во время текущего межсезонного ремонта, - сообщили в мэрии, добавив, что тубопровод брежневского периода меняют на современные трубы с пластиковой предизоляцией и датчиками, позволяющими определить место прорыва с точностью до одного метра.
ИСТОЧНИК KP.RU