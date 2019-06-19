2019-06-19T16:35:35+03:00
Общество

Без телефонной связи и в рваных майках: на Балткосе готовятся к фестивалю постапокалиптики

Светлана БАРОН
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На Балтийской косе 5-7 июля пройдет фестиваль постапокалиптики «Ржавый дракон». Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» организатор фестиваля Наталья Халходжаева, событие пройдет в третий раз, но впервые в таком масштабе — на три дня и с четырьмя сотнями участников (не считая гостей).

- Мы собрали разные «племена» из энтузиастов, которые после «катастрофы» соберутся в нашем «ржавом городе», чтобы навести порядок и выбрать правителя. Они будут показывать себя в борьбе за власть, а гости выберут правящее племя на следующий год. Всех предупреждаем, что в том месте, где фестиваль будет проходить — нет связи! Это прекрасно, ведь наша цель — чтобы люди забыли о гаджетах и общались, - рассказала Наталья.

«Ржавый дракон» пройдёт на территории бывших складов аэродрома Нойтиф. В программе — выступление музыкальных коллективов (рок, индастриал, металлпанк, классическая музыка), танцевальных групп, фотозоны, квесты, фаер-шоу, представления от театральных студий.

В этом году фестиваль платный — билет стоит 500 рублей на все три дня. Организаторы призывают посетителей соблюсти дресс-код: если нет полноценного костюма, то наденьте хотя бы рваную майку.

Эфир про фестиваль слушайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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