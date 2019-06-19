В кинотеатрах Пионерского, Зеленоградска и Черняховска бесплатно покажут «Белорусский вокзал»
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В Калининградской области в рамках акции «Великое кино великой страны» состоятся показы киноленты «Белорусский вокзал» 1971 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Бесплатный показ пройдет на трех площадках 22 июня:
- Пионерский, кинотеатр «Маяк». Начало в 13.20;
- Зеленоградск, Курортный пр-т, д. 11 (культурно-досуговый центр). Начало в 16.00;
- Черняховск, кинотеатр «Люмен-Фильм». Начало в 18.00.
Посетители также смогут увидеть документальный фильм Сергея Майорова о съёмках картины «Белорусский вокзал».
ИСТОЧНИК KP.RU