2019-06-19T17:20:53+03:00
Общество

В кинотеатрах Пионерского, Зеленоградска и Черняховска бесплатно покажут «Белорусский вокзал»

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининградской области в рамках акции «Великое кино великой страны» состоятся показы киноленты «Белорусский вокзал» 1971 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Бесплатный показ пройдет на трех площадках 22 июня:

- Пионерский, кинотеатр «Маяк». Начало в 13.20;

- Зеленоградск, Курортный пр-т, д. 11 (культурно-досуговый центр). Начало в 16.00;

- Черняховск, кинотеатр «Люмен-Фильм». Начало в 18.00.

Посетители также смогут увидеть документальный фильм Сергея Майорова о съёмках картины «Белорусский вокзал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининграду подарили пять факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады-2019
На ул. Озерной в Калининграде сбили 14-летнюю девочку, водитель скрылся
Без телефонной связи и в рваных майках: на Балткосе готовятся к фестивалю постапокалиптики
В центре Калининграда поменяют теплотрассу, проложенную более 50 лет назад
Калининградская эко-активистка Александра Королева обратилась за политическим убежищем в Германию
Калининградцу удалили селезенку после жестокого избиения трубой и ногами
В Гурьевске в кювет перевернулся экскаватор
В Калининграде лучшие выпускники школ высадят рябиновую аллею на набережной Карбышева
В Советске в БМВ Х5 нашли свыше 2 тысяч пачек контрабандных сигарет
Летчики Балтфлота отработали ночную дозаправку самолетов в воздухе над Калининградом
Калининградец едва не задушил подушкой бывшую сожительницу
В Полесске начальника отдела образования оштрафовали за волокиту
В Калининграде уничтожили свыше 200 кг санкционной клубники, черешни, малины и смородины
Калининградские феминистки подали заявку на пикет в защиту сестер Хачатурян
Историк моды Александр Васильев привез в Зеленоградск из Германии антикварное пианино