На ул. Озерной в Калининграде сбили 14-летнюю девочку, водитель скрылся
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде ГИБДД разыскивает водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Наезд произошел в среду, 19 июня, около 14:15 на улице Озерной. Около дома №1а неустановленный пока водитель сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть.
По информации очевидцев, совершил наезд и скрылся водитель автомобиля «Мазда 6» светлого цвета.
Если вам что-либо известно о данном нарушителе, просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефону 8-4012552-512.
ИСТОЧНИК KP.RU