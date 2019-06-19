2019-06-19T19:01:00+03:00
Спорт

Калининграду подарили пять факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады-2019

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Елена Тишина
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Торжественная церемония передачи пяти факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады Красноярск-2019, прошла в музее Дворца спорта «Юность» в среду 19 июня.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, факелы передали на вечное хранение организациям, которые принимали участие в проведении калининградского этапа эстафеты.

- Передаем настоящие факелы, реально участвовавшие в преодолении практически всей страны. Это, кстати, отечественная разработка, выполненная дизайнерами, инженерами и рабочими Красноярска, – сказала заместитель гендиректора Исполнительной дирекции Универсиады-2019 Стелла Алексеева.

Напомним, Калининград встретил Эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 3 сентября. От острова Канта до главного корпуса БФУ имени И. Канта пробежали 25 факелоносцев.

Всего маршрут Эстафеты огня охватил 30 городов за 164 дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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