Калининграду подарили пять факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады-2019
Торжественная церемония передачи пяти факелов, участвовавших в Эстафете огня Универсиады Красноярск-2019, прошла в музее Дворца спорта «Юность» в среду 19 июня.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, факелы передали на вечное хранение организациям, которые принимали участие в проведении калининградского этапа эстафеты.
- Передаем настоящие факелы, реально участвовавшие в преодолении практически всей страны. Это, кстати, отечественная разработка, выполненная дизайнерами, инженерами и рабочими Красноярска, – сказала заместитель гендиректора Исполнительной дирекции Универсиады-2019 Стелла Алексеева.
Напомним, Калининград встретил Эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 3 сентября. От острова Канта до главного корпуса БФУ имени И. Канта пробежали 25 факелоносцев.
Всего маршрут Эстафеты огня охватил 30 городов за 164 дня.
ИСТОЧНИК KP.RU