В центре Калининграда полицейская машина взяла на таран пиццевоз

19 Июнь 21:09 2019-06-19T21:16:50+03:00

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В центре Калининграда, на перекрестке улиц Черняховского и Пролетарской произошло столкновение полицейского автомобиля и машины, развозившей пиццу. Водителя Фольксвагена Гольф во время сильнейшего удара зажало дверью, и некоторое время его не могли вытащить из машины. Как сообщают свидетели происшедшего ДТП, полицейское авто двигалось по Черняховского с включенными проблесковыми маячками, но его водитель не убедился, что ему уступают дорогу.

- Ехали с сигналами, - рассказывает о подробностях аварии очевидец Ксения Соколко на стене сообщества автомобилистов Калининградской области. - Я рядом там живу, слышно было. Но в любом случае, они же должны убедиться, что им уступают.

Сейчас участники ДТП разыскивают калининградцев с видеорегистратором, которым удалось снять момент столкновения автомобилей. Также понять, кто стал виновником аварии, могут помочь камеры «Безопасного города».

ИСТОЧНИК KP.RU