В Калининграде сгорели два автомобиля, еще один – в Нестерове
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 20 июня на улице подполковника Емельянова в Калининграде сгорел автомобиль. На часах было 04:51, когда очевидцы сообщили о пожаре. В автомобиле «Мерседес» сгорел задний отсек, поврежден салон.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, накануне вечером в 17:14 на улице Дзержинского в Калининграде сгорел автомобиль «Ниссан Премьера».
Тем же вечером на улице Октябрьской в Нестерове в автомобиле «Пежо» частично выгорел моторный отсек. Это возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.
Причины пожаров устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU