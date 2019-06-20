2019-06-20T09:20:29+03:00
Происшествия

В Калининграде сгорели два автомобиля, еще один – в Нестерове

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на четверг 20 июня на улице подполковника Емельянова в Калининграде сгорел автомобиль. На часах было 04:51, когда очевидцы сообщили о пожаре. В автомобиле «Мерседес» сгорел задний отсек, поврежден салон.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, накануне вечером в 17:14 на улице Дзержинского в Калининграде сгорел автомобиль «Ниссан Премьера».

Тем же вечером на улице Октябрьской в Нестерове в автомобиле «Пежо» частично выгорел моторный отсек. Это возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.

Причины пожаров устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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