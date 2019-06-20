В Зеленогрдске отметят Праздник мирного неба
В Зеленоградске анонсировали гуляния по случаю праздника мирного неба под названием «Разнотравье».
- Приглашаем всех желающих погрузиться в мир традиций и обычаев славянских народов, - говорят в местной администрации.
Гуляния намечены на 21 июня в парке города-курорта.
В программе творческие номера от лучших фольклорных коллективов региона, мастер-классы, песни, хороводы, игры, плетение песенных венков.
Начало праздника в 16:00.
Накануне в Зеленоградске провели мероприятия, посвященные одному из основных религиозных праздников православных верующих – Троице.
В частности, изготавливали обрядовые куклы-обереги и водили хороводы.
ИСТОЧНИК KP.RU