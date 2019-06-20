2019-06-20T10:20:47+03:00
Общество

В Зеленогрдске отметят Праздник мирного неба

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Зеленоградске анонсировали гуляния по случаю праздника мирного неба под названием «Разнотравье».

- Приглашаем всех желающих погрузиться в мир традиций и обычаев славянских народов, - говорят в местной администрации.

Гуляния намечены на 21 июня в парке города-курорта.

В программе творческие номера от лучших фольклорных коллективов региона, мастер-классы, песни, хороводы, игры, плетение песенных венков.

Начало праздника в 16:00.

Накануне в Зеленоградске провели мероприятия, посвященные одному из основных религиозных праздников православных верующих – Троице.

В частности, изготавливали обрядовые куклы-обереги и водили хороводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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