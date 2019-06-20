2019-06-20T10:11:24+03:00
Происшествия

Двое бродяг поселились в квартире уехавшего за границу калининградца

Средства на спиртное и закуску новые жильцы добыли, продав хозяйский телевизор
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двум 37-летним калининградским бродягам однажды удивительно повезло. Они приглядели пустующую квартиру, довольно долго за ней наблюдали, пока не убедились, что хозяева действительно отсутствуют. Тогда бомжи разбили балконное окно и через образовавшийся проем проникли в жилище. Обосновались там с комфортом, пустив на личные нужды хозяйский телевизор – вырученных за «плазму» денег вполне хватило на выпивку и еду.

Спалились новые квартиранты, благодаря бдительному другу законного владельца жилплощади. Мужчина, проходя мимо, обратил внимание, что в окнах горит свет, хотя уехавший за границу приятель еще не вернулся. И вызвал полицию.

Теперь обоих задержанных правоохранители намереваются отправить уже в казенные квартиры – за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Виновным по закону положено до 6 лет «зоны» каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградец ограбил девушку, с которой перед этим вместе распивал спиртное
Калининградские СНТ задолжали за электричество 33 млн рублей
В Калининграде машина сбила 15-летнюю девочку: водитель скрылся
В выходные дни в Зеленоградск пустят дополнительный поезд
В здании больницы поселка Железнодорожный провели ночные пожарные учения
В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами
В Калининграде завершается ремонт единственного дома-памятника с зенитными окнами
После вмешательства прокуратуры «Балтптицепром» выплатил 15 млн руб долгов по зарплате
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и электричества
Житель Пионерского выращивал в квартире коноплю
В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора
На пороге дома калининградца ночью загорелась канистра с бензином
Алиханов анонсировал старт работ по комплексному благоустройству поселка Железнодорожный
В Калининграде починили фонтан в Биржевом сквере