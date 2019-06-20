Двое бродяг поселились в квартире уехавшего за границу калининградца
Двум 37-летним калининградским бродягам однажды удивительно повезло. Они приглядели пустующую квартиру, довольно долго за ней наблюдали, пока не убедились, что хозяева действительно отсутствуют. Тогда бомжи разбили балконное окно и через образовавшийся проем проникли в жилище. Обосновались там с комфортом, пустив на личные нужды хозяйский телевизор – вырученных за «плазму» денег вполне хватило на выпивку и еду.
Спалились новые квартиранты, благодаря бдительному другу законного владельца жилплощади. Мужчина, проходя мимо, обратил внимание, что в окнах горит свет, хотя уехавший за границу приятель еще не вернулся. И вызвал полицию.
Теперь обоих задержанных правоохранители намереваются отправить уже в казенные квартиры – за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Виновным по закону положено до 6 лет «зоны» каждому.
ИСТОЧНИК KP.RU