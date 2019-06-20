2019-06-20T10:34:26+03:00
Общество

Алиханов анонсировал старт работ по комплексному благоустройству поселка Железнодорожный

Виктор Сергеев
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..Фото: Instagram.com
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Работы по комплексному благоустройств поселка Железнодорожный стартуют через 10 дней. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что уже выбраны подрядчики работ - ООО «СК Стандарт», ООО «Ре Строй». Всего на проект выделено порядка 150 млн рублей, что позволит отремонтировать 32 многоквартирных дома, в том числе 4 здания-объекта культурного наследия, общей площадью около 8 тыс. кв. м, в которых проживает порядка 250 человек.

- Эскизы домов в Железнодорожном разработаны с учетом исторических фото. Каждый дом поселка уникален, что, безусловно, необходимо сохранить. Это было основным пунктом «технического задания» от жителей и гостей региона. Одной из общих «изюминок» станет тщательная работа с входными группами в подъезды МКД и создание «цветных деревянных дверей»: они будут очищены, обработаны и окрашены согласно колерным листам в сочные тона. Одна существующая дверь в настоящее время ярко-красная, что и послужило основой такой концепции, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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