2019-06-20T10:33:59+03:00
Происшествия

На пороге дома калининградца ночью загорелась канистра с бензином

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Странный пожар случился в ночь на четверг 20 июня на улице Орловской в Калининграде.

Около 2 часов ночи пожарные получили сигнал о возгорании частного дома. На место происшествия выехал пожарный расчет. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, возле входной двери двухэтажного частного жилого дома горела канистра с бензином.

Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны. Обошлось без пострадавших.

Причину пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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