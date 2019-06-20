На пороге дома калининградца ночью загорелась канистра с бензином
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Странный пожар случился в ночь на четверг 20 июня на улице Орловской в Калининграде.
Около 2 часов ночи пожарные получили сигнал о возгорании частного дома. На место происшествия выехал пожарный расчет. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, возле входной двери двухэтажного частного жилого дома горела канистра с бензином.
Возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны. Обошлось без пострадавших.
Причину пожара устанавливают.
ИСТОЧНИК KP.RU