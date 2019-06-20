2019-06-20T11:10:55+03:00
Общество

В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора Антона Алиханова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Всего учреждено 525 стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи в возрасте от 5 до 25 лет в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности, среди которых – 250 стипендий за особые достижения в сфере образования и науки.

Для школьников размер стипендии составит 2 тысяч рублей, для студентов вузов – 3 тысячи рублей. На 4 тысячи рублей могут рассчитывать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, на 8 тысяч – выпускники –стобальники (2015 года и последующих годов) по двум и более предметам и поступившие в вузы.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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