В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора
В Калининградской области стартовал прием заявлений на именные стипендии губернатора Антона Алиханова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Всего учреждено 525 стипендий для одаренных детей и талантливой молодежи в возрасте от 5 до 25 лет в сфере образования, науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности, среди которых – 250 стипендий за особые достижения в сфере образования и науки.
Для школьников размер стипендии составит 2 тысяч рублей, для студентов вузов – 3 тысячи рублей. На 4 тысячи рублей могут рассчитывать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, на 8 тысяч – выпускники –стобальники (2015 года и последующих годов) по двум и более предметам и поступившие в вузы.
С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU