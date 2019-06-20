2019-06-20T11:12:02+03:00
Общество

Житель Пионерского выращивал в квартире коноплю

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Жителя Пионерского задержали за выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе обыска в квартире 31-летнего мужчины обнаружили два гроубокса, в которых он выращивал 4 куста конопли. Также было изъято 179 граммов марихуаны.

По данному факт возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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