Житель Пионерского выращивал в квартире коноплю
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Жителя Пионерского задержали за выращивание наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе обыска в квартире 31-летнего мужчины обнаружили два гроубокса, в которых он выращивал 4 куста конопли. Также было изъято 179 граммов марихуаны.
По данному факт возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU