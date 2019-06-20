В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет воды и электричества

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-20T11:14:58+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов свет отключен на ул. Емельянова 234а, 265а, 273, 273а, 277, 279, 279а. До этого же часа не работает светофор на ул. Емельянова на пересечении автодороги.

До 18 часов подача энергии остановлена на ул. Клиническая 73-75, 74 (больница), ул. Керченская 1,а, 2-4а, 8-18, 9-15, ул. Г. Тимофеевой 2-4, 9, 14, 18, 1-й пер. Г. Тимофеевой 1-3, 2-4, 7,а, 8-12, 11, 18, 19, ул. Камская 10,а,г,д, 1-й пер. Камский 7-13.

До 20 часов электричества не будет на ул. Красная 87-95, 105(д/сад № 47), ул. Чекистов 38-46, ул. Родителева 16-22, 17-21, 27а,б.

Холодное водоснабжение до 16 часов приостановлено на ул. Новгородской 7; ул. Каблукова 11а; ул. Карташева 48. До 17:00 – на ул. Артиллерийской 23-59.

Горячая вода отключена до 13 часов на ул. Черняховского 78 и ул. Сергеева 61.

ИСТОЧНИК KP.RU