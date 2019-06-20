2019-06-20T11:22:18+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры «Балтптицепром» выплатил 15 млн руб долгов по зарплате

Виктор Сергеев
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После вмешательства прокуратуры ООО «ТПК Балтптицепром» полностью погасило долги по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате задержки в выплате зарплаты за март 2019 года, у предприятия сформировалась задолженность по зарплате перед трудовым коллективом, а это более 500 человек в сумме более 15 млн рублей.

Прокуратура внесла представление гендиректору предприятия, после этого рабочим выплатили зарплату. Трудовая инспекция оштрафовала гендиректора на 32 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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