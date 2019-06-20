2019-06-20T11:23:24+03:00
Общество

В Калининграде завершается ремонт единственного дома-памятника с зенитными окнами

Об этом сообщила руководитель фонда капремонта Оксана Астахова
Иван МАРКОВ
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Зенитное окно над подъездомЗенитное окно над подъездомФото: Оксана Астахова
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Ремонт в многострадальном доме №53-61 на улице Комсомольской подходит к концу. На следующей неделе подрядчик завершит в нем остекление зенитных окон над подъездами. Об этом в среду 19 июня сообщила руководитель фонда капремонта Оксана Астахова на своей странице в фейсбуке.

- О многоквартирном доме 53-61 на улице Комсомольской в Калининграде специалисты в области истории и архитектуры говорят не только как о красивом и представляющем объект культурного наследия, но и как об уникальном и единственном в своем роде жилом строении в регионе с зенитным фонарем, - пишет Астахова. - Сложные инженерные конструкции обеспечивают дневным освещением два подъезда дома. В рамках капитального ремонта крыши, помимо перекладки почти полностью разрушенных дымовых труб, обустройства нового кровельного покрытия, проходит и замена зенитных фонарей.

Как сообщает Астахова, монтаж жесткого четырехскатного каркаса из профиля в настоящее время уже прошел, и сегодня на объект завезены стеклопакеты.

- В конце следующей недели подрядчик планирует завершить остекление полностью, - добавляет она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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