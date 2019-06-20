2019-06-20T11:46:56+03:00
Общество

В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами. Такие данные были озвучены в ходе координационного совещания по вопросу незаконной миграции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При этом, отметили на совещании, каждое десятое преступление совершил мигрант, незаконно находящийся на территории России.

Все это требует комплекса мер, направленных на профилактику и борьбу с преступностью в сфере миграции, добавили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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