В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области в два раза выросло число преступлений, совершенных мигрантами. Такие данные были озвучены в ходе координационного совещания по вопросу незаконной миграции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
При этом, отметили на совещании, каждое десятое преступление совершил мигрант, незаконно находящийся на территории России.
Все это требует комплекса мер, направленных на профилактику и борьбу с преступностью в сфере миграции, добавили в пресс-службе прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU