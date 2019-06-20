В здании больницы поселка Железнодорожный провели ночные пожарные учения
На территории больницы в поселке Железнодорожный прошли тренировочные ночные пожарно-тактические учения. В МЧС отметили, что по статистике, большое число пожаров происходит именно в ночное время и в этом случае вероятность гибели и травм людей наиболее велика.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в рамках учений провели эвакуацию пациентов и работников больницы, проверили работу системы оповещения.
Согласно легенде, возгорание произошло поздно вечером в столовой на втором этаже. В это время в учреждении остаются только пациенты и дежурный персонал.
Через пять минут после вызова на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
Обстановка в больнице была максимально приближена к условиям реального пожара. Сотрудники МЧС эвакуировали «пострадавших».
К ликвидации условного пожара привлекались от МЧС России более 20 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU