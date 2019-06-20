2019-06-20T11:49:02+03:00
Происшествия

В здании больницы поселка Железнодорожный провели ночные пожарные учения

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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На территории больницы в поселке Железнодорожный прошли тренировочные ночные пожарно-тактические учения. В МЧС отметили, что по статистике, большое число пожаров происходит именно в ночное время и в этом случае вероятность гибели и травм людей наиболее велика.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в рамках учений провели эвакуацию пациентов и работников больницы, проверили работу системы оповещения.

Согласно легенде, возгорание произошло поздно вечером в столовой на втором этаже. В это время в учреждении остаются только пациенты и дежурный персонал.

Через пять минут после вызова на место пожара прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

Обстановка в больнице была максимально приближена к условиям реального пожара. Сотрудники МЧС эвакуировали «пострадавших».

К ликвидации условного пожара привлекались от МЧС России более 20 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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