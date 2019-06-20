2019-06-20T11:57:28+03:00
Общество

В выходные дни в Зеленоградск пустят дополнительный поезд

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Дополнительный утренний поезд на Зеленоградском направлении будет курсировать 22 и 23 июня. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с благоприятными погодными условиями.

Время отправления поезда с Южного вокзала в Зеленоградск - 9:10, из Зеленоградска до Северного вокзала Калининграда - 10:00. В пути следования предусмотрены все остановки, кроме о.п. Сосновка.

Отметим, всего на Зеленоградском направлении в субботу и воскресенье будут курсировать 24 поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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