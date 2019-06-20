2019-06-20T12:12:38+03:00
Происшествия

В Калининграде машина сбила 15-летнюю девочку: водитель скрылся

Пострадавшая в результате ДТП школьница пересекала дорогу вне установленного для этого месте
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Калининградская полиция разыскивает водителя «Мазды», который в 14 часов 15 минут минувшей среды, 19 июня сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Автомобиль двигался по улице Озерной в направлении улицы Балтийской. А 15-летняя девочка пересекала проезжую часть дороги – но не по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В правительстве Калининградской области ответили на вопрос о зарплатах пожарных в регионе
В мэрии Калининграда сообщили, в каких школах больше всего золотых медалистов в этом году
С начала года в Калининградской области благодаря процедуре ЭКО родилось больше ста детей
Власти Гусева из-за жары установили на улице «точку свежести», поливающую прохожих водой
Президента России пригласили на премьеру калининградского театра
Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы начнется осенью
70-летнюю калининградку избили и ограбили на озере Шенфлиз
Определены даты кинофестиваля «Балтийские дебюты-2019»
Роспотребнадзор начал принимать жалобы на качество хлеба в Калининградской области
Калининградская «Балтика» продлила контракт с одним из лучших полузащитников ФНЛ
Вандалы разгромили городской пляж в Балтийске