В Калининграде машина сбила 15-летнюю девочку: водитель скрылся

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-20T12:12:38+03:00

Пострадавшая в результате ДТП школьница пересекала дорогу вне установленного для этого месте

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Калининградская полиция разыскивает водителя «Мазды», который в 14 часов 15 минут минувшей среды, 19 июня сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Автомобиль двигался по улице Озерной в направлении улицы Балтийской. А 15-летняя девочка пересекала проезжую часть дороги – но не по пешеходному переходу. В результате ДТП школьница получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU