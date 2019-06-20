Калининградские СНТ задолжали за электричество 33 млн рублей
В Калининградской области на начало мая просроченная задолженность садовых некоммерческих товариществ за электричество составила 33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».
Энергетики отмечают, что проблема «дачных долгов» в регионе крайне актуальна. Одним из способов борьбы с задолженностью являются совместные рейды с представителями СНТ по выявлению самовольного подключения и ограничению подачи электроэнергии злостным неплательщикам.
Есть и позитивные примеры. Так, за полтора года СНТ «50 лет Октября» полностью погасило задолженность перед «Янтарьэнергосбытом» в размере двух миллионов рублей. Этого удалось добиться благодаря совместной работе энергетиков с председателем товарищества.
ИСТОЧНИК KP.RU