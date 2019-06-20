Калининградец ограбил девушку, с которой перед этим вместе распивал спиртное

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-20T12:27:32+03:00

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В дежурную часть МО МВД России «Светлогорский» поступило заявление от 24-летней жительницы Пионерского. Девушка сообщила, что стала жертвой ограбления.

Как выяснилось, потерпевшая выпивала на пару с местным жителем во дворе одного из домов по улице Новой. Но спиртное закончилось, а мужчина требовал «продолжения банкета». Вот только при себе у кавалера не было ни копейки. Что за беда! В сумочке собутыльницы нашлось три тысячи рублей наличными – хватит и на горячительное, и на закуску останется. Вторая участница пикника с таким раскладом не согласилась, но грабитель не стал ее слушать и скрылся с деньгами.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению преступления неоднократно судимого 40-летнего жителя Светлогорска. Уголовник задержан.

«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек».

ИСТОЧНИК KP.RU