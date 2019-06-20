В Гурьевском районе в лобовом столкновении пострадали водители «Пежо» и «Ситроена»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на автодороге Калининград-Полесск. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 31-м километре автодороги. 65-летний пенсионер на «Пежо» решил объехать припаркованный автомобиль, выехал на встречку и врезался в «Ситроен».
В результате аварии виновник ДТП и 29-летний водитель «Ситроена» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU