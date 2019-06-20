2019-06-20T12:50:07+03:00
Общество

Калининградцу запретили ввезти в область 11 кг литовских яблок

Виктор Сергеев
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Калининградцу не разрешили ввезти в область 11 килограммов яблок из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки в пункте пропуска в Чернышевском выяснилось, что у мужчины не было фитосанитарного сертификата на яблоки. Поэтому фрукты пришлось оставить.

- Управление Россельхознадзора напоминает, что без сопровождения фитосанитарным сертификатом разрешается ввоз на территорию РФ подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска общим весом не более 5 килограммов, а также цветов в количестве не более 3 букетов, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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