В пожарной части Светлого прокомментировали звонок своего командира на прямую линию Путину
Как выяснила «Комсомолка», Станислав Таукачикас, задавший вопрос о зарплатах президенту России Владимиру Путину, работает командиром отделения пожарно-спасательной части №31 города Светлого.
Заместитель начальника главного управления части Александр Верхоевский от подробного комментария «Комсомолке» отказался, однако сообщил, что Таукачикас работает пожарным уже 10 лет и находится на хорошем счету.
- Никаких нареканий к нему не было, - заявил Верхоевский.
Напомним, Станислав Таукачикас пожаловался президенту, что его зарплата составляет всего 16 тысяч рублей. Владимир Путин сообщил, что повышение зарплат ждет всех работников МЧС уже в этом год.
ИСТОЧНИК KP.RU