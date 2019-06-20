2019-06-20T13:38:04+03:00
Общество

В пожарной части Светлого прокомментировали звонок своего командира на прямую линию Путину

Иван МАРКОВ
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Комментарии: comments4
..Фото: Александр Подгорчук
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Как выяснила «Комсомолка», Станислав Таукачикас, задавший вопрос о зарплатах президенту России Владимиру Путину, работает командиром отделения пожарно-спасательной части №31 города Светлого.

Заместитель начальника главного управления части Александр Верхоевский от подробного комментария «Комсомолке» отказался, однако сообщил, что Таукачикас работает пожарным уже 10 лет и находится на хорошем счету.

- Никаких нареканий к нему не было, - заявил Верхоевский.

Напомним, Станислав Таукачикас пожаловался президенту, что его зарплата составляет всего 16 тысяч рублей. Владимир Путин сообщил, что повышение зарплат ждет всех работников МЧС уже в этом год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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