2019-06-20T13:25:34+03:00
Общество

Житель Озерска нанес знакомому более 70 ударов ножом

Виктор Сергеев
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В Озерске к длительному сроку лишения свободы приговорили местного жителя, убившего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире на улице Некрасова. В ходе ссоры горожанин схватил нож и набросился на своего знакомого. В общей сложности он нанес ему свыше 70 ударов.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 12 годам 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Также ему предстоит выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда отцу погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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