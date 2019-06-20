Полиция: В ДТП с машиной Росгвардии пострадали два человека
.Фото: Иван МАРКОВ
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Два человека пострадали в ДТП с участие машины Росгвардии в центре Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,
Авария произошла на перекрестке ул. Пролетарская – ул. Черняховского. Сообщается, что служебная машины двигалась с включенной световой и звуковой сигнализацией.
При выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора, водитель Росгвардии врезался в «Фольксваген».
В результате ДТП оба водителя получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU