2019-06-20T13:32:52+03:00
Общество

В Калининграде прошли первые противоаварийные работы в «Доме пожарных»

Фотоотчет с перекрестка Литовского вала и Московского проспекта выложил руководитель корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев
Иван МАРКОВ
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Результат противоаварийных работ в домеРезультат противоаварийных работ в домеФото: Андрей Толмачев
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В Калининграде проведены первые противоаварийные работы в Доме пожарных, расположенном на перекрестке Литовского вала и Московского проспекта. В четверг 20 июня руководитель корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев выложил на своей странице в фейсбуке несколько фотографий результатов первичного ремонта.

- Часть работ по наиболее аварийным и опасным участкам на объекте завершили, - написал Толмачев. - Укреплены оконные створы, балки, восстановлена кирпичная фасадная кладка в проблемной зоне, ограждение и леса сняты. 2 фотографии описывают характер работ, остальные - состояние до их проведения. Продолжаем работы по сметам на восстановительный ремонт с инвестором.

Напомним, ранее между корпорацией развития и архитектурной мастерской ARCHELP был подписан протокол о намерениях. Компания планирует создать в здании кафе, деловой центр, апартаменты и гостиницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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