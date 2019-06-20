Калининградская «Балтика» продлила контракт с одним из лучших полузащитников ФНЛ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-20T13:52:25+03:00

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В преддверии нового сезона калининградская «Балтика» продолжает укреплять состав. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда продлила контракт с опорным полузащитником Станиславом Причиненко. Он был одним из лучших игроков команды в весенней части сезона-2016/2017, но летом получил тяжелую травму и год назад перешел на правах свободного агента в ФК «Колхети-1913 – клуб высшей лиги чемпионата Грузии. В калининградскую команду Станислав вернулся минувшей весной. В общей сложности в составе «Балтики» он провел 24 матча.

Новобранцем команды стал 21-летний защитник Иван Маклаков. С ним заключен контракт на три года. Еще весной находился в аренде в питерском «Зените-2». Провел 8 матчей в ФНЛ.

Атакующую линию нашей команды укрепил 25-летний форвард Михаил Маркин. В первенствах страны выступал за ФК «Химки», ФК «Тюмень», «Зенит» (Пенза). Весеннюю часть минувшего первенства провел в «Зените-2» (Санкт-Петербург). В 13-ти матчах забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

ИСТОЧНИК KP.RU