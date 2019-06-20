СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-20T14:55:34+03:00

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Роспотребнадзор начал принимать жалобы на качество хлеба в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, «горячая линия» будет работать с 21 июня по 5 июля.

- Ведущие специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по нормативным требованиям к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания; расскажут, как действовать потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, как оформить письменное обращение в контролирующий орган и т.д, - сообщили в ведомстве.

Куда звонить:

в Калининграде: 8 (4012) 46-03-43, 53-84-36

- в Немане 8 (40162) 2-35-58;

- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;

- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;

- в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;

- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;

- в Советске 8 (40161) 3-56-43;

- в Гурьевске 74-14-84

ИСТОЧНИК KP.RU