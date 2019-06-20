Роспотребнадзор начал принимать жалобы на качество хлеба в Калининградской области
Роспотребнадзор начал принимать жалобы на качество хлеба в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, «горячая линия» будет работать с 21 июня по 5 июля.
- Ведущие специалисты Управления Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по нормативным требованиям к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции, дадут рекомендации по выбору продуктов питания; расскажут, как действовать потребителю в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, как оформить письменное обращение в контролирующий орган и т.д, - сообщили в ведомстве.
Куда звонить:
в Калининграде: 8 (4012) 46-03-43, 53-84-36
- в Немане 8 (40162) 2-35-58;
- в Зеленоградске 8 (40150) 3-29-59;
- в Гусеве 8 (40143) 3-27-66, 3-48-31, 3-35-23;
- в Черняховске 8 (40141) 3-21-24, 3-46-55;
- в Багратионовске 8 (40156) 3-20-03;
- в Советске 8 (40161) 3-56-43;
- в Гурьевске 74-14-84
ИСТОЧНИК KP.RU