Определены даты кинофестиваля «Балтийские дебюты-2019»

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-20T15:05:05+03:00

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Ежегодный кинофестиваля «Балтийские дебюты» в этом году состоится в «Янтарь-холле» с 6 по 12 июля. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на руководителя Фестивальной дирекции Ольгу Каверзину, в этом году в программе фестиваля будут показаны фильмы из 10 стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции.

Для детей будет подготовлена отдельная анимационная программа. Также в рамках фестиваля состоятся три концерта российских артистов.

Программа фестиваля включает в себя конкурс дебютных фильмов стран балтийского региона.

В 2018 году фестиваль отметил 15-летний юбилей. Тогда гостями стали: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Александр Котт, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU