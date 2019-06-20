Определены даты кинофестиваля «Балтийские дебюты-2019»
Ежегодный кинофестиваля «Балтийские дебюты» в этом году состоится в «Янтарь-холле» с 6 по 12 июля. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на руководителя Фестивальной дирекции Ольгу Каверзину, в этом году в программе фестиваля будут показаны фильмы из 10 стран: России, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Германии, Норвегии, Финляндии, Польши и Швеции.
Для детей будет подготовлена отдельная анимационная программа. Также в рамках фестиваля состоятся три концерта российских артистов.
Программа фестиваля включает в себя конкурс дебютных фильмов стран балтийского региона.
В 2018 году фестиваль отметил 15-летний юбилей. Тогда гостями стали: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Аркадий Инин, Александр Котт, Дмитрий Астрахан, Александр Рапопорт и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU