70-летнюю калининградку избили и ограбили на озере Шенфлиз

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-20T15:22:44+03:00

Молодой мужчина отнял у пенсионерки сумку с телефоном и наличными деньгами

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В полицию Калининграда обратилась 70-летняя жительница города, которая сообщила, что ее избили и ограбили на озере Шенфлиз.

Сначала незнакомый мужчина начал отнимать у отдыхавшей пенсионерки сумку, в которой находились мобильный телефон и деньги. А когда горожанка попыталась оказать сопротивление, получила сильный удар в лицо. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Тем временем полицейские пробили по ведомственной базе данных изъятые с места преступления отпечатки пальцев рук подозреваемого. Установив адрес проживания «клиента», сотрудники патрульно-постовой службы отправились туда. Однако выяснилось, что мужчина поменял место проживания.

- Тогда был проведен поквартирный обход, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ – Удалось выяснить, куда переехал подозреваемый, и вскоре 34-летний гражданин был задержан. Он дал признательные показания и пояснил, что женскую сумку выкинул, а мобильный телефон продал.

Грабителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU