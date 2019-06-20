Строительство велодорожки от Куршской до Балтийской косы начнется осенью

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-20T15:38:02+03:00

Речь идет о маршруте вдоль морского побережья от КПП Куршской косы (на фото) до Балтийской косы Фото: Александр КАТЕРУША

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Этой осенью начнется строительство первой очереди велодорожки «От косы до косы». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, грантовый контракт был подписан в ходе IX Форума регионов-партнеров Калининградской области.

Речь идет о веломаршруте вдоль морского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от КПП на Куршской косе до поселка Приморье), протяженностью 33,94 км.

Реализация проекта запланирована на 2019-2022 годы с общим бюджетом в 4,5 млн евро, из них 4,05 млн евро – за счет гранта. Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах Российской Федерации и Европейского союза. Уже осенью начнется строительство.

По проекту практически на всем своем протяжении велодорожка будет двухполосной, шириной 2,5 м.Фото: Правительство Калининградской области

По проекту практически на всем своем протяжении велодорожка будет двухполосной, шириной 2,5 м. Предусмотрены три типа дорожного покрытия: асфальтобетон, бетонная плитка и фибробетон. Оборудуют 12 площадок для отдыха велосипедистов, установят туалеты и урны.

Проект реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020».

ИСТОЧНИК KP.RU