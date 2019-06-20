Президента России пригласили на премьеру калининградского театра

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-20T15:43:48+03:00

Для того чтобы отремонтировать зала, в котором запланирован показ спектакля, остается меньше трех месяцев

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Один из актеров Литературного театра Калининграда отправил на «прямую линию» с президентом России приглашение Владимиру Путину посетить премьерный показ спектакля, которым должен открыться в октябре новый сезон. Таким способом Александр Костенко вновь стремится привлечь внимание к положению «Литературного», переселенного из Дворца культуры моряков в областной центр культуры молодежи на улице Бассейной и вынужденного ютиться в не отремонтированном помещении.

- На сегодняшний день в зале, в котором мы, как обещал министра Андрей Ермак, должны в сентябре открыть 46-й сезон, ничего не делается, - сообщил Костенко. - Ремонт, в лучшем случае, со слов администрации центра, начнется через две недели. А это будет уже июль! Кроме того, я планирую направить запрос в прокаратуру: как это - сперва зал в ДКМ разрушили, а теперь милионы выделили на проведение на этой площадке театрального фестиваля «Башни»?

На момент публикации данного сообщения в процессе проведения «прямой линии» приглашение калининградца озвучено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU