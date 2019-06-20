Власти Гусева из-за жары установили на улице «точку свежести», поливающую прохожих водой
В центре Гусева появилась рамка с надписью «освежись по-гусевски», поливающая прохожих водой. Как сообщает администрация муниципалитета, организована точка сотрудниками местного «Водоканала» из-за сильной жары.
- В вашем городе жара и удушающий зной? А в городе Гусеве, благодаря сотрудникам ОАО «Гусев-Водоканал» появилась точка свежести, - пишет пресс-служба администрации города. - Чтобы горожане и гости нашего славного города не изнывали от жары, да и на забаву детворе в центре города, у скульптуры лося, установили направленный фонтан.
Сотрудница администрации Галина Пелепенко, предчувствуя, что новость может кого-то рассмешить, написала обращение следующего содержания:
- Для диванных критиков могу сообщить, что власти предусмотрели и услугу «Освежение на дому». Предупрежу сразу, что услуга платная и при 100% предоплате. Вскоре в других точках города появятся аналогичные точки свежести, - заявила Пелепенко.
ИСТОЧНИК KP.RU