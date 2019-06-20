СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-20T16:29:12+03:00

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С начала года в Калининградской области благодаря процедуре ЭКО родилось больше ста детей. Об этом сообщила начальник отдела охраны здоровья материнства и детства регионального министерства здравоохранения Ирина Черкес.

По ее словам, с начала года выполнено 197 процедур экстракорпорального оплодотворения. Всего было принято 98 родов, на свет появились 117 малышей.

По данным Минздрава, ежегодно число проведенных процедур ЭКО жительницам Калининградской области возрастает. На 2019 год запланировано 473 процедуры, на эти цели предусмотрено 53,8 миллиона рублей, в листе ожидания находятся 292 человека. В 2018 году выполнено 450 процедур, в 2017-м – 350, в 2016-м – 202.

Всего за период действия программы проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения с 2015 года в регионе родились 564 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU