2019-06-20T16:35:34+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, в каких школах больше всего золотых медалистов в этом году

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие 2599 учащихся одиннадцатых классов. Школу с золотой медалью закончили 362 ученика, сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в «Фейсбук».

Больше всего золотых медалистов в лицее №49 – 37 человек. На десять медалистов меньше в лице №23 и гимназии №40.

По двадцать золотых медалистов в гимназиях №1 и №32.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24