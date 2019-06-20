В мэрии Калининграда сообщили, в каких школах больше всего золотых медалистов в этом году

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-20T16:35:34+03:00

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В этом году в государственной итоговой аттестации приняли участие 2599 учащихся одиннадцатых классов. Школу с золотой медалью закончили 362 ученика, сообщает пресс-служба городской администрации на своей странице в «Фейсбук».

Больше всего золотых медалистов в лицее №49 – 37 человек. На десять медалистов меньше в лице №23 и гимназии №40.

По двадцать золотых медалистов в гимназиях №1 и №32.

ИСТОЧНИК KP.RU